Между Башкирией и Главгосэкспертизой подписали соглашение

Соглашение о взаимодействии между Башкирией и Главгосэкспертизой подписали в Москве глава республики Радий Хабиров и начальник федерального учреждения Игорь Манылов.

Документ предполагает долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, совершенствования нормативно-правовой и технической базы в области архитектурно-строительного проектирования, снижения административных барьеров при прохождении госэкспертизы, развития оптимальной системы ценообразования и сметного нормирования в градостроительной сфере.

В рамках соглашения также предполагается повышение компетенций республиканских специалистов, занимающихся подготовкой проектной документации и проведением госэкспертизы.

Также планируется внедрение технологии информационного моделирования, которое позволит создавать модель объекта капитального строительства, и формирование единой цифровой среды в сфере проектирования и экспертизы. Это даст возможность эффективнее выстроить межведомственное взаимодействие и ускорить строительство жилья, социальных объектов, реализацию масштабных инвестиционных проектов.

С этой целью в мае Башкортостан приступит к тестированию федеральной Единой цифровой платформы экспертиз (ЕЦПЭ).

«Наша задача к 2030 году – строить не менее 4 млн квадратных метров жилья в год. То есть по одному «квадрату» на каждого жителя Башкортостана. И сегодняшнее соглашение – важный шаг, который позволит быстрее достичь этой цели. Госэкспертиза – плодотворная сфера для внедрения «цифры». Здесь республика шагает вперёд. Услуги по проведению госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий мы уже предоставляем в электронном виде. В рамках соглашения договорились о внедрении новых перспективных технологий. Это позволит устранить многие бюрократические барьеры. Чтобы всё в этой сфере было просто, удобно, понятно и в короткие сроки. И чтобы в ходе проектирования наши строители не делали тех ошибок, которые, возможно, допускали раньше. Кстати, часть нашего взаимодействия с Главгосэкспертизой мы планируем внедрить в систему Центра управления республикой», — сказал Радий Хабиров.

«Сейчас страна готовится к переходу на информационное моделирование. Многие годы мы жили старыми «дедовскими» методами: запланировали, создали проект, подготовили рабочую документацию отдельно для строителей, отдельно для экспертизы… Современные технологии позволяют уйти от этих процедур и работать одновременно всем заинтересованным структурам с единой информационной моделью. А для этого надо выстроить единое цифровое пространство. По сути, сегодня мы сделали шаг в этом направлении, за что я очень благодарен Башкортостану. Мы наметили ряд сфер, где все действия будем совершать в единой среде – обучать заказчиков, делать экспертизу в едином формате, следить за возведением объектов в рамках нацпроектов, выдавать разрешения. Кроме того, нам важно донести наши знания до строителей, а не быть просто контролерами. То есть мы начинаем действовать в одной схеме, по единой модели. Это даст возможность руководителям регионов и Правительству России эффективнее управлять процессами, а нам – качественнее делать свою работу», – подчеркнул Игорь Манылов.