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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии приставы арестовали счета производителя контрафактного алкоголя

ОБЩЕСТВО

В Башкирии приставы арестовали счета производителя контрафактного алкоголя и конфисковали 11,5 литров спиртосодержащей продукции в качестве предмета административного правонарушения.

35-летний житель Белебеевского района, не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, находясь дома, продавал спиртное в бутылках объемом 1,5 литра. Данный факт был выявлен сотрудниками правоохранительных органов, в отношении гражданина составили административный протокол по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ.

Мировой суд назначил мужчине административный штраф на сумму 15 тысяч рублей и обязал конфисковать предмет административного правонарушения.

Судебные приставы Белебеевского межрайонного отделения УФССП России по Республике Башкортостан передали в Росспиртпром конфисованное на уничтожение.

Приставы попытались взыскать штраф: арестовали банковские счета, запретили совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Исполнительное производство находится на контроле у сотрудников органа принудительного исполнения.

 

ИА «Башинформ»

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