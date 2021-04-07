В правительстве Башкирии работают над соглашением с правительством России о развитии БСК

Правительство Башкирии заключит с правительством России соглашение о развитии Башкирской содовой компании. Руководитель республики Радий Хабиров 7 апреля в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с заместителем Председателя Правительства России Юрием Борисовым.

Стороны обсудили актуальные тенденции развития региональной промышленности и меры поддержки новых отраслевых проектов.

Радий Хабиров рассказал об основных итогах работы индустриального сектора Башкортостана в 2020 году и задачах на ближайшую перспективу, а также отметил положительную динамику инвестиций в экономику республики. Общий объём вложений в прошлом году достиг 366 млрд рублей.

Юрий Борисов высоко оценил действия руководства региона в период пандемии, которые позитивным образом отразились на отраслевых показателях: по итогам 2020 года индекс промышленного производства Башкортостана составил 98 процентов, что почти на один процент выше среднероссийского значения.

Основным предметом обсуждения стала передача Башкортостану части акционерного пакета АО «Башкирская содовая компания».

Напомним, что 31 марта Президент России Владимир Путин сообщил о возвращении в собственность республики 38,3 процента акций «БСК». Ещё 11,7 процента + одна акция переданы в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем Правительства РБ.

«Мы благодарны Президенту России за высокое доверие, оказанное республике по вопросу управления таким стратегическим предприятием. Владимир Путин дал поручение заключить специальное соглашение между Правительством России и Правительством Башкортостана с конкретными планами развития компании. Мы уже ведём работу над этим документом», — сказал Радий Хабиров.

В числе ключевых пунктов будущего соглашения глава региона назвал сохранение производственных показателей и численности трудового коллектива «БСК», ежегодный прирост инвестиций, выполнение социальных программ предприятия, укрепление сырьевой базы для обеспечения производства качественным известняком в средне- и долгосрочной перспективе.

Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы развития машиностроительных предприятий – флагмана авиационной отрасли «ОДК-УМПО», которое в 2025 году отметит свой 100-летний юбилей, ишимбайского производителя гусеничных транспортёров «Витязь», завода «Салават-Гидравлика», который обладает уникальными компетенциями по изготовлению силовой гидравлики для различных отраслей промышленности и транспорта, Башкирского производственного объединения «Прогресс».

По итогам обсуждения стороны договорились о том, что продолжат совместную работу по ключевым направлениям в сфере поддержки республиканской промышленности и повышения эффективности работы стратегических предприятий Башкортостана.