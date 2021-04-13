В Башкирии биологи фиксируют сокращение численности птиц

В Башкирии численность птиц сокращается. Своими наблюдениями о небольших стайках синиц, воробьев, грачей делятся пользователи соцсетей и их подтверждает директор института экологической экспертизы и биоинформационных технологий, председатель Башкирского республиканского орнитологического общества Виктор Валуев.

«В 1972 году, в 9 классе школы, мы наблюдали за галками. В районе планетария пролетали стаи «голова к голове» — в течение десяти минут, отдельную птицу было не различить, просто черная туча. Там было более миллиона птиц. Сейчас стая 200 птиц уже считается большой», — говорит Виктор Валуев.

Он вспоминает, что раньше во дворах ловили голубей ящиками, сейчас едва насчитывается 20 голубей на квартал. Воробьев почти не осталось — только одиночки. Сократилось количество скворцов и грачей.

«Нужно делать анализ этой ситуации. Но специалистов-зоологов не осталось. Есть еще исследователи рептилий, нет ихтиологов», — говорит Валуев.

По его мнению, большинство птиц больны. С 1981 года Валуев делает чучела птиц. По технологии изготовления необходимо вынуть все внутренности. Есть данные анализа более 700 тушек птиц.

«Если раньше потемневшие семенники встречались в одном-двух случаях, то сейчас сплошь и рядом. Совы были упитанные, с подкожным жиром толщиной в 1-2 см. В последнее время все чаще грудина торчит острой костью — птицы истощены», — говорит эксперт

Причиной такого положения Валуев называет, в том числе, применение сильных химикатов против вредителей.

«Год назад прошел около километра по полю в Толбазах. Ни одной мышиной норки! В городах птицы гибнут после обработок от одуванчиков — деревья впитывают вещества, которые потом оказываются в плодах и листьях. Вы видели свиристелей, «опьяневших от забродивших плодов рябины»? Это невозможно. На дереве плоды высушиваются и причина гибели птиц в отравлении», — считает Валуев.

По его словам, птицы — это лакмусовые бумажки состояния природы.

«Если в случае с человеком изучение отдаленных последствий того или иного препарата должно продолжаться не менее ста лет, то с птицами исследование происходит значительно быстрее», — сказал он.

В 2017 году жители Стерлитамака зафиксировали массовую гибель снегирей. В желудках птиц были обнаружены частицы химикатов, входящих в состав реагентов, которыми посыпают дороги. Вероятно, птицы, пытаясь найти ягоды в снегу, невольно проглатывали частицы реагентов, в результате чего наступало сильное отравление и гибель.