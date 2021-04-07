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В Башкирии за неделю подано около 35 тысяч заявлений на выплаты детям от 3 до 7 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за неделю подано около 35 тысяч заявлений на выплаты детям от 3 до 7 лет Фото: Валерий Шахов

В Башкирии за неделю подано около 35 тысяч заявлений на повышенные выплаты детям от 3 до 7 лет. Большинство родителей выбрали для этого сайт Госуслуг, информирует пресс-служба Минтруда республики.

Напомним, до 1 апреля размер пособия составлял 50% от прожиточного минимума. Таким останется и базовый размер пособия и после 1 апреля 2021 года – в нашем регионе это 5 038 рублей. Размер выплаты может быть увеличен до 75% (7 557 рублей) или 100% (10 077 рублей) в зависимости от уровня благосостояния семьи.

При этом по новому порядку нуждаемость семей определяется не только по среднедушевому доходу семьи. Так, учитываются имеющиеся в собственности семьи недвижимое имущество, автомотосредства, также введен критерий нуждаемости по «нулевому доходу» и финансовым накоплениям граждан.

Обратиться за назначением выплаты в новом размере родители могут по 31 декабря 2021 года. При этом те семьи, которым пособие будет назначено в повышенном размере (с учётом возраста ребёнка), смогут получить доплату за все месяцы, начиная с 1 января 2021 года.

Ближайшая выплата по заявлениям, поданным в первых числах апреля, поступит на расчетный счет заявителей во второй половине мая. При этом в апреле пособие придет в прежнем размере, уточнили в ведомстве, то есть 50% от величины прожиточного минимума. А в случае отказа заявители продолжат получать ранее назначенную выплату (в прежнем размере) до окончания срока ее назначения.

Напомним, самостоятельно определить право семьи на получение ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно можно с помощью интерактивного консультанта.

По предварительной оценке, в Башкирии на повышенные выплаты претендуют более 80 тысяч семей. Всего на эти цели потребуется порядка 13 миллиардов рублей. Из них 88% затрат берет на себя федеральная казна, 12% — республика.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля меняются условия предоставления ежемесячной выплаты детям от 3 до 7 лет. Подробнее об этом здесь﻿.

 

ИА «Башинформ»

Теги: пособие, семьи с детьми
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