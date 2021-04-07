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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Прокуратура заинтересовалась состоянием объектов культурного наследия в центре Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Павел Мазин

Прокуратура заинтересовалась состоянием объектов культурного наследия в центре Уфы Фото: Павел Мазин

Прокуратура республики проверит исполнение законодательства об охране объектов культурного наследия в историческом центре Уфы на предмет сохранения, должной реставрации и эксплуатации памятников.

Сообщается, что в поле интереса прокуратуры попали «Дом Аверьяновых», «Усадьба Поповых с воротами», «Городская управа», «Дом Смирнова А.К.», «Дом Сахарова», «Дом Ахтямова».

«В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, а также лиц, ответственных за содержание и сохранность указанных объектов. При наличии оснований будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе в расселенных объектах культурного наследия по улице Октябрьской революции селятся бездомные, «свирепствуют мародёры и черные кладоискатели». Член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан, председатель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина сообщила агентству «Башинформ», что активисты «Архзащиты» Уфы, градозащитники и ВООПИиК на протяжении последних трех лет направляли обращения по поводу принятия мер по сохранности наследия в различные инстанции. Она отметила, что результатом стали только «отписки».

 

Вероника Нигматуллина

Теги: объекты культурного наследия
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