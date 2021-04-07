Фото: Ксения Калинина Жителю Башкирии заплатят 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование Фото: Ксения Калинина

Дюртюлинский районный суд Башкирии 1 апреля 2021 года частично удовлетворил исковые требования гражданина Киямова о компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование.

По информации истца, в отношении него велось незаконное уголовное преследование на протяжении более четырех лет за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями «превышение должностных полномочий», «незаконная рубка лесных насаждений», «служебный подлог».

«Однако еще 9 января 2019 года Дюртюлинским районным судом РБ в отношении Киямова вынесен оправдательный приговор, в связи с отсутствием в деянии состава преступлений, установлено его право на реабилитацию», — сообщается на сайте суда.

Сумма компенсации морального вреда определена судом в 1 млн 200 тысяч рублей, которые должны быть возмещены истцу за счет средств казны Российской Федерации.