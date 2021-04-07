Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.38 ↓

EUR 90.18 ↓

7 апреля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителю Башкирии заплатят 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Жителю Башкирии заплатят 1,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование Фото: Ксения Калинина

Дюртюлинский районный суд Башкирии 1 апреля 2021 года частично удовлетворил исковые требования гражданина Киямова о компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование.

По информации истца, в отношении него велось незаконное уголовное преследование на протяжении более четырех лет за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями «превышение должностных полномочий», «незаконная рубка лесных насаждений», «служебный подлог».

«Однако еще 9 января 2019 года Дюртюлинским районным судом РБ в отношении Киямова вынесен оправдательный приговор, в связи с отсутствием в деянии состава преступлений, установлено его право на реабилитацию», — сообщается на сайте суда.

Сумма компенсации морального вреда определена судом в 1 млн 200 тысяч рублей, которые должны быть возмещены истцу за счет средств казны Российской Федерации.

 

ИА «Башинформ»

Теги: суд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
7 апреля православные Башкирии отметят Благовещение Пресвятой Богородицы
Ежегодно 7 апреля Русская Православная церковь отмечает двунадесятый православный праздник в честь благовещения Пресвятой Богородицы (от греч. «благая ве
В Башкирии рассмотрят возможность увеличения числа контейнерных перевозок
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил Минтрансу и Минсельхозу республики проработать с предприятиями региона возможности увеличения объемов контейнер
В Уфе в вольерном хозяйстве родились ми-ми-мишки: фоторепортаж
В Лесопарке имени Лесоводов Башкирии, в вольерном хозяйстве в канун Рождества, 6-7 января 2021 года, работники услышали первые писки новорожденных медвеж
Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель 29-летнего кровельщика, упавшего с 4 этажа
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 29-летний кровельщик ОЖХ Орджоникидзевского района. Т
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть