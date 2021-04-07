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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пройдет I Форум мужчин республики

ОБЩЕСТВО

16 апреля в Конгресс-холле «Торатау» пройдет I Форум мужчин Башкортостана. Организатором мероприятия выступает Региональная общественная организация «Совет мужчин» РБ при поддержке администрации Главы республики.

В форуме примут участие общественники, активисты, бизнесмены, политики, инициативные мужчины из муниципальных районов и городских округов РБ.

Основными задачами форума являются активизация общественной работы Совета мужчин, создание сообщества координаторов проектов организации, вручение общественной награды «Ил терәге» («Опора страны») в целях повышения социального статуса мужчин и отцов в современном обществе, привлечения внимания общественности к их вкладу в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан, активизации участия мужчин в общественной жизни города, района и села.

«Подобное мероприятие в республике проводится впервые. Перед организаторами стоит большая и ответственная задача сплотить активных и инициативных мужчин из сел, деревень и районов, объединить усилия и совместно работать. В Зауралье локальные сообщества мужчин уже существуют, чтобы наша организация работала эффективно, очень важно систематизировать работу, обозначить конкретные цели и достигать их вместе. У нас определились ряд направлений, они касаются трезвого образа жизни, повышения роли отцовства в обществе, организации работы с советами мужчин в районах. Для реализации этих направлений мы соберём I Форум мужчин Башкортостана», – прокомментировал председатель «Совета мужчин Башкортостана», депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров.
Регистрация на форум проходит в сообществе forum_men_rb.

 

ИА «Башинформ»

Теги: форум
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