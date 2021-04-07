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7 апреля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители уфимского поселка Новая Максимовка утопают в фекалиях

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Жители уфимского поселка Новая Максимовка вновь утопают в фекалиях. По словам местных обитателей, десятки многоквартирных домов оказались заложниками неисправных канализационных стоков.

«Сточные воды с фекалиями повсюду, во дворах домов и подвалах. Невыносимый канализационный запах стоит везде, как на улице, так и в квартирах, где живут в том числе и маленькие дети», — написал депутат Госсобрания республики Рустам Хафизов в социальных сетях.

В минувшую субботу, 3 апреля, мэр столицы Башкирии Сергей Греков выезжал на место «экологической катастрофы». В поселке образовалось целое озеро фекалий, такая ситуация продолжается уже 10 лет.

«Застройщик обанкротился, не смогли в свое время нормально ввести сети в эксплуатацию. Как итог, все эти годы — хозяина нет. Практически — отсутствие техобслуживания. Логично, что прорвало. Теперь, чтобы хотя бы просто почистить, откачать отходы — нужна спецтехника, которой у района нет. Единственная сломанная машина месяц ждет запчасти — куда это годится?!» — задается вопросом глава городской администрации.

Мэр Уфы поставил задачу «немедленно все почистить, поставить второй насос и огородить канализационную насосную станцию». По словам Сергея Грекова, в планах передать сеть на баланс «Уфаводоканала», а в будущем строить новую канализацию.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Новая Максимовка, фекалии
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