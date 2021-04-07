Фото: Общественная палата РБ В Башкирии стартовало обучение общественных наблюдателей за голосованием на выборах Фото: Общественная палата РБ

6 апреля Общественный штаб Башкортостана по наблюдению за выборами в 2021 году организовал в Уфе двухдневное обучение общественных наблюдателей на четырех площадках. 8 и 9 апреля еще пять групп присоединятся к учебе в разных районах столицы.

Занятия в группах по 100 человек проводят лекторы штаба, которые прошли подготовку. За 4 дня около тысячи уфимцев освоят программу Ассоциации «НОМ» и Общественной палаты России.

Выездные семинары пройдут во всех муниципалитетах республики согласно утвержденному графику до 30 июня текущего года.

«Задача обучения – в довольно короткий срок, в теплой и доброжелательной атмосфере сотрудничества обеспечить возможность жителям республики, которые интересуются выборами и политикой, освоить «искусство наблюдения», квалифицированно исполнить свой гражданский долг и стать субъектами общественного контроля на выборах. Мы, в том числе, объясняем, как наблюдателям не растеряться в сложной ситуации на избирательных участках», — отметил лектор штаба, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев.

Будущие наблюдатели проходят две части обучения: теоретическую и практическую. В теоретической части основной акцент сделан на подготовке к работе, поэтапный разбор всех стадий избирательного процесса, а также знакомство с функционалом всех участников избирательного процесса, с типологией нарушений в ходе организации выборов, основам избирательного права.

В практическом блоке наблюдатели отрабатывают алгоритмы реагирования на возможные инциденты. Будет создан модельный участок, где можно разыграть различные ситуации, с которыми столкнутся наблюдатели. На второй день обучения наблюдатели пройдут итоговое тестирование освоенного материала.

«Выборы – сложный процесс, на котором решается судьба страны. Важно, чтобы люди доверяли тому, что происходит на избирательных участках, — добавил Шамиль Валеев. — За последние 20-30 лет так сложилось, что люди не очень любят и доверяют своим депутатам, в последние 10 лет еще и принято не доверять результатам выборов. Чтобы не было подтасовок, вбросов, которые подрывают доверие, на выборы будут направляться независимые наблюдатели от Общественной палаты Башкортостана, различных конкурирующих политических сил, одномандатников. Наша цель – подготовить к осени уверенных участников избирательного процесса, которые смогут разобраться, что делается правильно или неправильно на УИК, которые будут знать, что делают, и понимать, как принести себе и стране максимальную пользу. Мы хотим, чтоб участники базового курса извлекли для себя максимум пользы, на самом деле те знания, которые мы дадим, полезны любому человеку».

Образовательные семинары проводятся с соблюдением масочного режима.

Получить новые знания от Общественного штаба изъявили желание добровольцы самых разных профессий – педагоги, инженеры, спортсмены, работники предприятий, библиотекари.

Напомним, Общественный штаб создан для формирования корпуса общественных наблюдателей в целях осуществления наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, выборами депутатов в представительные органы местного самоуправления Республики Башкортостан, которые назначены на 19 сентября 2021 года.

К выборам 2021 года в регионе планируется подготовить и обучить около 7000 наблюдателей. По информации штаба, подготовлены уже 6600 кандидатов в общественные наблюдатели со всей республики. По вопросам сотрудничества со штабом, вопросам подготовки общественных наблюдателей можно обратиться по телефону: (347) 218-17-74, электронная почта: [email protected]