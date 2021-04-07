Фото: ИА «Башинформ» В Уфе появилась новая улица – Миловская Фото: ИА «Башинформ»

В Ленинском районе Уфы, на северо-западе Затона, появилась новая улица. Такое решение на очередном заседании приняли депутаты уфимского городского совета. Ее общая протяженность – один километр. Также принято решение объединить ее с другой небольшой улицей – полковника Меликова. Новый объект получил название – улица Миловская.

«С такой инициативой к нам обратились жители микрорайона, мы рассмотрели все варианты и поддержали их инициативу по удлинению улицы», — говорит депутат уфимского городского Совета Марат Васимов.

Решение опубликуют в газете «Уфимские ведомости» и после этого оно вступит в законную силу.