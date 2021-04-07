Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.38 ↓

EUR 90.18 ↓

7 апреля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Горсовет Уфы исключил из повестки вопрос по улице Сергея Довлатова

ОБЩЕСТВО

Депутаты горсовета Уфы исключили из повестки заседания 7 апреля два ранее включенных вопроса.

Как сообщил спикер Горсовета Валерий Трофимов, в совет поступили письма главы администрации Уфы Сергея Грекова об отзыве следующих проектов: о присвоении имени Сергея Довлатова существующей улице и скверу у лайфстайл-центра «Башкирия», а также проект общественных обсуждений по проекту планировки и межевания для строительства многоуровневых паркингов у Советской площади. За отредактированную повестку проголосовали 27 депутатов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что активисты выступили против выбранного администрацией Уфы места для улицы имени Сергея Довлатова. Руководитель проекта «Живая Уфа» и «Двор Довлатова» Артур Рахметов сообщил, что общественники направили в мэрию письмо на имя главы администрации Сергея Грекова. В обращении активисты просят отменить заседание депутатов Горсовета, где будет решаться присвоение проезду вдоль лайфстайл-центра «Башкирия» имени писателя.

По мнению активистов, переименовать в честь писателя Сергея Довлатова нужно переулок рядом с домом на улице Гоголя, 56, где он жил. В рамках проекта «Двор Довлатова» запланирована роспись этого дома и другие объекты, которые составят туристический маршрут для поклонников писателя и гостей города.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Довлатов
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
7 апреля православные Башкирии отметят Благовещение Пресвятой Богородицы
Ежегодно 7 апреля Русская Православная церковь отмечает двунадесятый православный праздник в честь благовещения Пресвятой Богородицы (от греч. «благая ве
В Башкирии рассмотрят возможность увеличения числа контейнерных перевозок
Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил Минтрансу и Минсельхозу республики проработать с предприятиями региона возможности увеличения объемов контейнер
Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель 29-летнего кровельщика, упавшего с 4 этажа
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 29-летний кровельщик ОЖХ Орджоникидзевского района. Т
В Уфе в вольерном хозяйстве родились ми-ми-мишки: фоторепортаж
В Лесопарке имени Лесоводов Башкирии, в вольерном хозяйстве в канун Рождества, 6-7 января 2021 года, работники услышали первые писки новорожденных медвеж
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть