Горсовет Уфы исключил из повестки вопрос по улице Сергея Довлатова

Депутаты горсовета Уфы исключили из повестки заседания 7 апреля два ранее включенных вопроса.

Как сообщил спикер Горсовета Валерий Трофимов, в совет поступили письма главы администрации Уфы Сергея Грекова об отзыве следующих проектов: о присвоении имени Сергея Довлатова существующей улице и скверу у лайфстайл-центра «Башкирия», а также проект общественных обсуждений по проекту планировки и межевания для строительства многоуровневых паркингов у Советской площади. За отредактированную повестку проголосовали 27 депутатов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что активисты выступили против выбранного администрацией Уфы места для улицы имени Сергея Довлатова. Руководитель проекта «Живая Уфа» и «Двор Довлатова» Артур Рахметов сообщил, что общественники направили в мэрию письмо на имя главы администрации Сергея Грекова. В обращении активисты просят отменить заседание депутатов Горсовета, где будет решаться присвоение проезду вдоль лайфстайл-центра «Башкирия» имени писателя.

По мнению активистов, переименовать в честь писателя Сергея Довлатова нужно переулок рядом с домом на улице Гоголя, 56, где он жил. В рамках проекта «Двор Довлатова» запланирована роспись этого дома и другие объекты, которые составят туристический маршрут для поклонников писателя и гостей города.