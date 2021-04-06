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6 апреля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе активисты собрали подписи против выбранного мэрией места для улицы Довлатова

ОБЩЕСТВО
проезд у ТЦ "Башкирия"

Активисты выступили против выбранного администрацией Уфы места для улицы имени Сергея Довлатова. Руководитель проекта «Живая Уфа» и «Двор Довлатова» Артур Рахметов сообщил, что общественники направили в мэрию письмо на имя главы администрации Сергея Грекова. В обращении активисты просят отменить заседание депутатов Горсовета, где будет решаться присвоение проезду вдоль лайфстайл-центра «Башкирия» имени писателя. Его подписали 194 человека.

«Прежде чем выносить на заседание депутатов Горсовета какое-либо решение, необходимо провести публичное обсуждение. И скорее всего не одно. Это нужно, чтобы выслушать все предложения от самых очевидных до граничащих с фантастикой. И уже после принимать решение о переименовании проспекта, улицы или переулка имени Сергея Довлатова», — прокомментировал Артур Рахметов.
Имя писателя хотят также присвоить скверу рядом с лайфстайл-центром «Башкирия» – в створе пересечения улиц 50 лет СССР и Менделеева. Как отмечают общественники, объекты в Октябрьском районе не имеют ничего общего с биографией писателя Сергея Довлатова. «Довлатовский фестиваль, двор Довлатова, табличка на доме и любые другие инициативы, связанные с именем писателя, которые разворачиваются в историческом центре, никак не могут быть привязаны к дороге в микрорайоне. Поэтому по улице Довлатова будут гулять мамы с колясками и пару локальных мероприятий проведет лайфстайл-центр «Башкирия». На этом весь городской туризм закончится», — написала в соцсетях градозащитница и член Совета по правам человека при Главе РБ Кристина Абрамичева.

По мнению активистов, переименовать в честь писателя Сергея Довлатова нужно переулок рядом с домом на улице Гоголя, 56, где он жил. В рамках проекта «Двор Довлатова» запланирована роспись этого дома и другие объекты, которые составят туристический маршрут для поклонников и гостей города. В комплексе это позволит расширить уфимскую карту достопримечательностей, увековечить имя писателя и повысить культурный уровень горожан.

Ранее сообщалось, что безымянный проезд вокруг торгового центра «Башкирия» от улицы Менделеева до ул. 50 лет СССР и лесной массив от ипподрома «Акбузат» до Трамплина предлагается назвать в честь писателя Сергея Довлатова. Это предложение выносится на утверждение депутатами Горсовета Уфы.

 

Вероника Нигматуллина

Теги: Довлатов
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