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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии примут закон, защищающий права многодетных семей на получение земли

ОБЩЕСТВО

На апрельском пленарном заседании Госсобрания депутаты планируют рассмотреть проект закона, связанный с регулированием вопроса о предоставлении льготным категориям граждан бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства в случае смерти детей. Речь преимущественно о многодетных семьях и о семьях с ребенком-инвалидом.

«На практике неоднократно бывали случаи, когда семья встает в очередь на получение участка и в период ожидания, зачастую длящийся годами, умирает ребенок. В итоге и без того тяжелое положение семьи, пережившей трагедию, усугубляется потерей права на получение участка, поскольку семья перестает быть многодетной. Аналогичная ситуация происходит и в случае гибели ребенка-инвалида. Мы считаем, что участок должен предоставляться в любом случае, если семья уже встала в очередь. Соответствующая норма и предусмотрена данным законопроектом», — прокомментировал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Проект закона получил поддержку профильного парламентского комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. На него также имеется положительное заключение правительства республики.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Многодетные семьи
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