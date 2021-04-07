В Уфе 9 мая пройдет парад военнослужащих Уфимского гарнизона

В Уфе в День Победы состоится торжественное прохождение военнослужащих Уфимского гарнизона и представителей силовых структур, ветеранов боевых действий и военной службы на площади имени Ленина. Сейчас началась активная фаза подготовки к торжественному прохождению – тренировки, всем задействованным службам поставлена задача провести подготовительные мероприятия максимально эффективно и слаженно.

«9 мая мы должны показать высокую строевую выучку, синхронизованные по времени и месту действия парадных расчетов, военной техники и летательных аппаратов», — сказал на рабочем совещании вице–премьер правительства Ирек Сагитов.

Планируется, что в этот день, после торжественного прохождения военнослужащих, по проспекту Октября пройдет историческая военная техника музея Вадима Задорожного. В состав колонны войдут семь танков, четыре единицы грузовой техники, три противотанковые пушки и два легковых автомобиля. Также ожидается участие шести единиц современной техники войсковой части 63494 — это три тяжелых механизированных моста и три речных звена понтонного парка.

В этот же день запланированы торжественный пролёт авиационной техники, показ военной техники перед Государственным академическим русским драматическим театром, полевая кухня.

Ирек Сагитов призвал ответственно подойти к вопросу подготовки парадных расчетов и военной техники для участия в торжественном прохождении, а также охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.