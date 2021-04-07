В Башкирии стартуют дебаты участников предварительного голосования В Башкортостане стартует цикл дебатов участников предварительного голосования «Единой России» на выборах в Госдуму. Местом проведения станет площадка регионального исполкома партии, а жители смогут наблюдать за выступлениями в онлайн формате. Решение об этом принято на заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Озвучено также предложение привлечь в качестве ведущих тележурналистов. Зарегистрироваться на дебаты участник предварительного голосования может, подав заявку в региональный оргкомитет на электронный адрес: [email protected]

В одной сессии дебатов могут принять участие до пяти человек.

График дебатов будет формироваться по мере комплектации заявок. Напомним, регистрация участников продлится до 29 апреля, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.

Подать заявку на регистрацию можно онлайн на специальном сайте и лично в региональном исполкоме «Единой России» по адресу: г.Уфа, Цюрупы, 17.

На сегодняшний день для участия в предварительном голосовании для определения кандидатов от «Единой России» уже зарегистрировалось 45 человек.