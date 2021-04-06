Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о гололеде и порывистом ветре Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра и гололеде. По данным синоптиков, ночью и утром 7 апреля в отдельных районах региона ожидаются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +2,-3 градуса, днем +4,+9.

На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 метров, на отдельных участках дорог гололедица.

В МЧС РБ пояснили, что при сильном ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.