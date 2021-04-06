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В Башкирии число зараженных COVID-19 приближается к 33 тысячам; число жертв - 380

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число зараженных COVID-19 приближается к 33 тысячам; число жертв - 380 Фото: ИА «Башинформ»

За сутки в Башкирии, по данным на 6 апреля, выявлено 104 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19. Статистику опубликовал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общее количество выявленных заболевших — 32 985 человек. С начала пандемии от COVID-19 умерли 380 человек. За минувшие сутки от инфекции скончались два человека.

Выздоровели за сутки 151 человек. За весь период эпидемии число зарегистрированных случаев выздоровления достигло 28 510 человек.

103 851 житель Башкирии прошел два этапа вакцинации препаратом от новой коронавирусной инфекции.

 

ИА «Башинформ»

Теги: официальная статистика
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