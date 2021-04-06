Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии представили план по снижению смертности и росту продолжительности жизни Фото: ИА «Башинформ»

6 апреля на круглом столе в Госсобрании республики Минздрав Башкирии представил проект по снижению смертности и повышению продолжительности жизни в регионе.

По данным Росстата, в Башкортостане в 2020 году общий коэффициент смертности вырос на 23,1% (с 12,1 на 1000 человек за 2019 — до 14,9 на 1000 человек за 2020), число умерших увеличилось на 10 729 человек, или на 21,8% (с 49 115 за 2019-й до 59 844 чел. за 2020-й). По общему показателю смертности республика занимает 39 место в РФ и четвертое — в ПФО.

Главной причиной смертей в 2020 году были болезни системы кровообращения (36,5%), органов дыхания (13,4%), новообразования (11,6%) и внешние причины (6,5%). На инфекционные и паразитарные заболевания приходилось 1,5% смертей, на прочие причины – 30,5%.

Так, от онкологических заболеваний скончались 9 632 жителя республики. Увеличилось количество смертей от тяжелых форм инфаркта миокарда пациентов, которые перенесли COVID-19.

В целях улучшения ситуации Правительством республики подготовлен и утвержден план по снижению смертности от основных причин, сообщил вице-премьер — министр здравоохранения Максим Забелин. По каждому классу заболеваний подготовлен план. В настоящее время согласованы 8 из 9 разделов. План включает более 100 мероприятий. В первую очередь, это первичная и вторичная профилактика заболеваний, постоянный мониторинг показателей доступности и качества медпомощи.

Подготовлен комплексный план по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе снижения младенческой смертности. Согласно нему, планируется сохранить 7 965 жизней.

Предусмотрено снижение смертности и от внешних причин (ДТП, пожаров, несчастных случаев на воде, самоубийств, отравлений) за счет активного межведомственного взаимодействия.

Главная роль в борьбе со смертностью отводится диспансеризации. В 2021 году диспансеризацией планируется охватить 939 058 человек, профилактическими осмотрами — 850 750 несовершеннолетних. Все жители, перенесшие COVID-19, будут поставлены под диспансерное наблюдение.

По состоянию на 31 декабря 2020 года на диспансерном учете стоят 2,5 млн человек с хроническими заболеваниями, более 1,1 млн среди них – пожилые, а также 86 267 человек, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Запланирована комплексная реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, инфаркт миокарда, инсульты, после оперативных вмешательств.

Медосмотры будут проводить 83 больницы и поликлиники республики. К сельским жителям с 19 апреля поедут шесть «автопоездов здоровья» по шести маршрутам. К этой работе будут подключены Центры здоровья и ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы. Кроме того, в состав бригад включены специалисты республиканских учреждений, передвижные диагностические комплексы, стоматологические модули.

Таким образом, за счет мер, принимаемых Правительством республики, к концу года планируется сохранить не менее 8,5 тысяч жизней. Общий коэффициент смертности к концу года должен снизиться на 14,1%, подытожил глава Минздрава.

«Проблему повышения продолжительности жизни и снижения смертности следует рассматривать шире и двигаться в направлении достижения целевых показателей нужно широким фронтом, — отметила заместитель председателя Госсобрания Башкортостана Эльвира Аиткулова. — Ведь эти вопросы касаются не только системы здравоохранения. Важна профилактическая работа в этом направлении всех ведомств, общественных организаций. Это и обучение правильному пищевому поведению детей уже с детского сада, школьников, работа по пропаганде трезвого образа жизни и так далее. Перед нами, как законодателями, стоит задача, какие инициативы мы можем ввести для стимулирования людей к ведению здорового образа жизни. Одна из таких последних законодательных мер в этом направлении – налоговый вычет за здоровый образ жизни, когда занятия фитнессом государство будет стимулировать. Задача, поставленная Главой республики, должна нас консолидировать, чтобы от усилий каждого зависел конечный результат и к концу года мы могли сказать, что у нас демографическая ситуация немного улучшается».

По последним данным Башкортостанстата, ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии для женщин составляет 78 лет, мужчин – 67,3 лет.

Ранее министр здравоохранения РБ заявлял, что «поставлена амбициозная задача — к 2030 году войти в «клуб стран 80+».

Напомним, 2021 год в нашем регионе объявлен Годом здоровья и активного долголетия и нацелен на снижение смертности, повышение качества и продолжительности жизни населения. На борьбу со смертностью Башкирия направит 20 млрд рублей, сообщал «Башинформ».