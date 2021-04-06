Фото: Салаватская епархия РПЦ 7 апреля православные Башкирии отметят Благовещение Пресвятой Богородицы Фото: Салаватская епархия РПЦ

Ежегодно 7 апреля Русская Православная церковь отмечает двунадесятый православный праздник в честь благовещения Пресвятой Богородицы (от греч. «благая весть»). Он отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова и установлен в воспоминание о возвещении Деве Марии архангелом Гавриилом благой вести о зачатии и о рождении ею богомладенца Иисуса Христа.

Из священного предания мы можем узнать, что Пресвятая Богородица была воспитана при храме, в который была приведена родителями в трехлетнем возрасте. По достижении 14 лет она не могла уже жить при храме, ей следовало выйти замуж, так как родители ее к тому времени скончались. Но Пресвятая Дева дала обет посвятить себя и свою жизнь Богу.

Первосвященник знал о данном обете и решил обручить Деву Марию благочестивому человеку, который будет Ее хранителем. Обручником Пресвятой Девы стал благочестивый старец Иосиф, плотник из Назарета, из рода Давида. Являясь вдовцом, он имел взрослых детей, четырех сыновей и двух дочерей.

В Евангелии от Луки рассказывается о великом смирении Пресвятой Девы, которая пожелала быть хотя бы последней служанкой для той, которая будет избрана Богом. В этот момент, когда она всем сердцем была готова послужить тайне Боговоплощения, к ней явился Архангел Гавриил с благой вестью и сообщил ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира.

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

С этого момента начинается евангельская история, за которым следуют рождение божественного младенца, бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и взятие под стражу, суд, Распятие и Воскресение – Пасха и Вознесение.

В богослужебных книгах в день Благовещения описываются события того дня, даются пояснения великой Тайны боговоплощения, благодаря рождению Господа от Богородицы, небо снова соединяется с землею, Адам обновляется, Ева освобождается, и мы становимся причастными Божеству, становимся церковью, т. е. храмом Божиим. В лице Марии человечество достигает высшей точки своего духовно-нравственного развития и очищения на пути восстановления союза с Богом. А целостная природа человека возвращается в первозданное достоинство. Ветхий завет (что значит «древний союз», «старый договор») Бога с человеком, имевший характер подготовительный и временный, теперь сменяется новым союзом со всем человечеством и на все времена

Издавна в народном почитании день Благовещения Пресвятой Богородицы занимает третье место после Рождества Христова и Пасхи. Этот праздник считался днем полнейшего покоя и благословения на всякое доброе дело.

Существует даже народная поговорка: «На Благовещенье птица гнезда не вьёт, а девица косы не плетёт». В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, по древней русской традиции, после Божественной Литургии во многих храмах духовенство и дети выпускают на волю птиц. Этот обычай исполнен глубокого смысла, «символизирующий, что птицы уже не в клетке, а на свободе, напоминает, что и в нашей свободной воле — поиск Царствия Божия».

В храмах Башкортостанской митрополии, а также Салаватской епархии пройдут праздничные богослужения. Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершит божественную литургию в Успенском кафедральном соборе города Салавата. Начало богослужения в 9.30.