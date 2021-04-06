Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов В Уфе в вольерном хозяйстве родились ми-ми-мишки: фоторепортаж Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов

В Лесопарке имени Лесоводов Башкирии, в вольерном хозяйстве в канун Рождества, 6-7 января 2021 года, работники услышали первые писки новорожденных медвежат. Мамами стали сразу три медведицы: у Кнопки и Насти на свет появились мальчишки, у Маши – девочка. Папа у малышей один – могучий медведь Потап.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Башинформ» начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МБУ «Горзеленхоз» Уфы Максим Щербаков, в первые дни жизни медвежата находились в берлогах под присмотром медведиц.

«В этом году неустойчивая погода привела к позднему выходу детенышей из берлог – где-то на месяц позже, чем в другие годы. Медвежатам уже исполнилось три месяца. Заботу о косолапых полностью взяли на себя сотрудники вольера. Малышей пришлось забрать у медведиц сразу же после выхода их из берлог, так как через неделю-другую мамы стали бы настраивать детенышей против человека – прививать им природное нетерпимое отношение к людям: включилась бы агрессия и рефлексы, – сообщил Максим Щербаков. — Медведицы пока ведут себя взволнованно, тревожно. Детенышей им уже не вернут».

МОЛОЧКО С САХАРКОМ

Сейчас сотрудники и медвежата – лучшие друзья. Детенышей поместили в отдельное помещение с обогревом. Каждые два часа их кормят подогретым коровьим молоком с добавлением сахара из бутылочек с сосками.

«Аппетит у них растет прямо пропорционально увеличению их размера. Кормить их нужно регулярно. Ночей у наших работников нет, ухаживают за ними, как за грудничками. В течение одного кормления выпивают по пол-литра, по литру», — пояснил руководитель вольерного хозяйства.

С ХАРАКТЕРОМ

Уфимским журналистам удалось поближе пообщаться с маленькими ми-ми-мишными детенышами: взять их на руки, посюсюкать, погладить, дать погрызть палец, сделать селфи и даже поцеловать, настолько они милые, мягкие и добрые. Малышам устроили первую в их жизни большую фотосессию.

Медвежата сразу начали показывать свой нрав. Один постоянно пытался рычать, общаться, он даже вставал на задние лапы и быстро бегал по комнате. Двое других держались спокойно, почти не рычали, уверенно позировали и шли на руки, иногда пытались спрятаться в ногах корреспондентов, при этом успевая ухватиться за шнурки зубками.

Сначала медвежата немного испугались повышенного к ним внимания, но потом, видимо, поняли, что угрозы нет, и сами стали проситься на руки и лезть в объективы фотоаппаратов.

«У них у каждого свой характер: кто-то агрессивный, кто-то добрее. Если одному уделять больше внимания, двое других тоже будут лезть и перетягивать «одеяло внимания» на себя. Гладишь, порой, сначала добрым бывает, а потом может резко цапнуть. Скоро настанет период, когда они начнут друг с другом играть, уши друг у друга сосать и драться», — рассказал рабочий по уходу за животными Радик Шакиров.

Трудно было оторваться от этих маленьких плюшевых комочков – таких своенравных, таких «магнитных», но настало время их кормления и отдыха, ведь малыши сейчас, в основном, едят и спят. Заботливые сотрудники взяли медвежат на руки и унесли в вольер.

СУДЬБА ТРЕХ МЕДВЕЖАТ

Судьба малышей предрешена. Их уже сейчас можно пристраивать в любой цирк или зоопарк страны.

«Медведей у нас содержится в достаточном количестве – шесть взрослых особей —пять самок и один самец. Соответственно, эти медвежата в дальнейшем могут быть отправлены в цирки, либо в зоопарки. Как правило, месяц они находятся у нас. Но чем раньше пройдет процесс расставания с медвежатами, тем лучше», — подытожил начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МБУ «Горзеленхоз» Уфы.

Стоит отметить, что клички малышам не дают, чтобы, видимо, сильно к ним не привязываться. Это, скорее всего, сделает будущий хозяин — выберет достойное имя для уфимского медвежонка.