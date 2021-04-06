Фото: ИА «Башинформ» Госсобрание Башкирии рассмотрит законопроект о трехдневном голосовании Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Госсобрания Башкортостана на предстоящем пленарном заседании в апреле планируют внести изменения в Кодекс республики о выборах. В случае их принятия у избирателей появится возможность голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Такое решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру, пояснили в пресс-службе парламента.

С принятием закона в новом формате уже смогут проводиться выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. Избирательная кампания состоится в сентябре.

«Проект закона направлен на приведение республиканского законодательства о выборах в соответствие с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Возможность голосовать в течение нескольких дней позволит большему числу избирателей принять участие в выборах, а значит результаты голосования будут лучше отражать мнения и политические предпочтения граждан», — прокомментировал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Законопроектом также уточняются требования к наблюдателям и условия проведения предвыборной агитации. Регулируется порядок обращения Центральной избирательной комиссии в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения агитационных материалов, нарушающих требования законодательства.