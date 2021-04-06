В Уфе в расселенных домах по улице Октябрьской революции «свирепствуют мародеры»

Фото: Павел Мазин



Фото: Павел Мазин

В Уфе в расселенных объектах культурного наследия по улице Октябрьской революции селятся бездомные, «свирепствуют мародёры и черные кладоискатели». Об этом сообщила член Совета по правам человека при Главе Республики Башкортостан, председатель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина.

По мнению активистки, проблему частично можно было бы решить консервацией домов сразу же после расселения, оперативным выставлением домов на торги для реставрации, а также постановкой домов на вневедомственную охрану.

«С марта 2019 года мы, члены СПЧ РБ, активисты «Архзащиты» Уфы и ВООПИиК, организуем и проводим субботники в расселенных памятниках: Усадьба Бухартовских (три раза проводили), Усадьба Лопатиных (два раза), на Мусульманском кладбище, которое в статусе мемориального. А сейчас проведение субботников в объектах культурного наследия уже федеральный тренд. Регионам напоминают уделять больше внимания нашему культурному наследию. Мы обязательно провели бы субботники и в расселенных домах по улице Октябрьской революции, однако надежды на то, что это хоть как-то повлияет на сохранность зданий, на то, что после нас здания не будут продолжать сжигать и так далее, к сожалению, пока нет», — рассказала агентству «Башинформ» Эльза Маулимшина.

Она отметила, что активисты готовы своими силами и средствами консервировать здания после их полного расселения, однако нет гарантий, что «труды не пропадут напрасно, как, например, с Усадьбой Бухартовских».

Члены СПЧ РБ, активисты «Архзащиты» Уфы и ВООПИиК, на протяжении последних трех лет направляли обращения по поводу принятия мер по сохранности наследия в различные инстанции. Эльза Маулимшина рассказала, что результатом стали только «отписки».

«Если в Уфе мы худо-бедно постоянно актуализируем для городских и республиканских властей ситуацию с наследием Уфы, ищем инвесторов в объекты наследия, то ситуация по всей республике очень плачевна. В Уфе хотя бы утверждена программа передачи инвесторам на реставрацию аварийных и ветхих памятников, но по остальным муниципалитетам республики таких программ нет вовсе», — отметила член СПЧ при Главе Башкирии.

Агентство «Башинформ» запросило информацию о планах и способах сохранения домов по улице Октябрьской революции у администрации города.