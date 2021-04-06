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Дети микрорайона Лазурный Стерлитамака вынуждены посещать сельскую школу: ОНФ в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Дети микрорайона Лазурный Стерлитамака вынуждены посещать сельскую школу: ОНФ в Башкирии Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане призывают власти Стерлитамака и Стерлитамакского района создать комфортные условия для получения образования детьми из микрорайона Лазурный села Мариинский.

Новый микрорайон, в котором в основном проживают молодые семьи с детьми, территориально находится в черте города, но административно относится к Стерлитамакскому району. Из-за этой коллизии ребята вынуждены посещать школу в селе Мариинский, которое расположено в 2,5 км от Лазурного.

Ближайшая городская школа находится в нескольких метрах от жилых домов микрорайона, но там в приоритетном порядке принимают ребят из Стерлитамака. Для школьников из Лазурного свободных мест обычно не остается.

«Когда люди покупали здесь квартиры, им обещали и школу, и детский сад. Но застройщик обязательства по строительству социальных объектов не выполнил. Заложниками ситуации стали дети, которые не могут получать образование в близлежащей школе по месту жительства. Районная администрация планирует построить в Лазурном школу, но пока эти планы реализуются, пройдет немало времени, а учиться ребятам нужно сегодня. Поэтому необходимо, чтобы на уровне двух администраций было принято соглашение, в соответствии с которым дети, проживающие в Лазурном, могли бы беспрепятственно посещать любые городские школы», – отметил член регионального штаба ОНФ в Башкортостане Николай Кириллов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ОНФ, доступность образования
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