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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Белорецкого района объяснил, почему вырубают лес на турмаршруте на горе Ялангас

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Глава Белорецкого района объяснил, почему вырубают лес на турмаршруте на горе Ялангас Фото: соцсети

Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта объяснил, почему вырубают лес на туристическом маршруте на горе Ялангас.

Тревогу забили общественники и местные жители.

«В Белорецком районе нет других мест, где можно вырубить лес? Как развивать туризм в районе, если туристы теперь будут любоваться обрубками и вдыхать ароматы солярки от тракторов и лесовозов? Точно такая же ситуация в этом году была на туристической тропе по пути на Инзерские зубчатки», — недоумевают люди и выкладывают в соцсети фотографии с места вырубки.

«Мы начали разбираться. Представители лесного надзора и мой заместитель Андрей Гревцев выехали на место, — сообщил глава района. — Выяснили, что этот участок в аренде у Уфимского фанерного комбината. Заготовка древесины ведëтся на основании лесной декларации».
Андрей Иванюта добавил, что в ближайшее время состоится совещание рабочей группы, куда войдут сотрудники МЧС, ЕДДС, отдела туризма.

«Мы пригласили активистов-туристов в администрацию района, доделаем список популярных туристических троп района и будем ходатайствовать перед Правительством республики об исключении их из кварталов вырубок. Уже предварительно договорились с министром лесного хозяйства», — написал он в соцсетях.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вырубка леса
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