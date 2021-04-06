Новым заместителем главы администрации Уфы по связям с общественностью назначен Алексей Дербеко. Мэр столицы Сергей Греков на еженедельном оперативном совещании сообщил, что его новый заместитель будет курировать информационно-аналитическое управление – пресс-службу администрации, а также коммуникацию с жителями и работу системы «Инцидент-менеджмент».

Справка

Алексей Геннадьевич Дербеко родился 24 мая 1985 года в Уфе. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».

Трудовая биография:

в 2010-2011 годах — руководитель информационного отдела БФ «Данко»;

2011-2012 гг. — главный специалист отдела агитационно-пропагандистской работы Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия»;

2012-2015 гг. — заведующий сектором организационной работы комитета по молодежной политике администрации Уфы;

2015-2016 гг. — начальник отдела по связям с общественностью администрации Советского района Уфы;

2016-2018 гг. — заместитель главы администрации Советского района Уфы;

2018-2019 гг. — заместитель генерального директора акционерного общества «Информационное агентство «Башинформ»;

С 2019 года по настоящее время — заместитель начальника управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям.