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В Уфе рассказали о нововведениях на ЕГЭ и ГИА в 2021 году

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе рассказали о нововведениях на ЕГЭ и ГИА в 2021 году Фото: Олег Яровиков

В Уфе ЕГЭ и ГИА в текущем году будут сдавать более 16 тысяч человек. Из них 10 430 — выпускники девятых классов, 5 089 — одиннадцатиклассники и 591 — выпускники прошлых лет. По словам начальника столичного управления образования Елены Хаффазовой, самое большое количество учеников 11-х классов выбрали профильную математику (66,1%).

«Также выпускники отдают предпочтение обществознанию (38,2%), информатике (28,1%) и физике (24,7%). Выбор учеников девятых классов несколько отличается от одиннадцатых. По популярности лидирует ГИА по обществознанию. Далее идут информатика, география и физика», — уточнила Елена Хаффазова.

Для проведения ЕГЭ в Уфе организуют 37 пунктов, для ГИА — 61.

В уфимской мэрии напомнили, что в этом году досрочная сдача итоговой аттестации отменена. Для девятиклассников организовано итоговое собеседование по русскому языку, чтобы получить допуск к ГИА.

«В этом году девятые классы будут сдавать только два обязательных предмета: русский язык и математику. Также напишут контрольную работу по выбранному предмету. Одиннадцатиклассники в апреле-мае напишут итоговое сочинение-изложение, по результату которого будут допущены к ЕГЭ», — доложила на оперативном совещании в городской администрации начальник управления образования.

Одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в вуз, будут сдавать экзамен с 25 по 28 мая. Остальные сдают ЕГЭ. При этом экзамен по математике базового уровня отменен.

Окончательные даты проведения единого госэкзамена пока не утверждены.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЕГЭ, ГИА, выпускники
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