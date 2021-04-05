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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается до девяти градусов тепла и осадки в виде мокрого снега

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в начале недели в зоне холодного фронта в большинстве районов ожидается мокрый снег от небольшого до умеренного, местами отложение мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат, особенно в ночные и утренние часы, сообщают синоптики Башгидромета.

Во вторник, 6 апреля, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, по югу до умеренного. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем +4,+9 градусов.

В среду 7 апреля небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью по югу до умеренных, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.

Ветер восточный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,-3 градусов, днем от трех до восьми градусов тепла.

 

ИА «Башинформ»

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