В Башкирии будут искать брошенный на незаконных парковках транспорт

В Башкирии будут проверять незаконные парковки и брошенные автомобили.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил председателю Госкомитета РБ по делам юстиции Владимиру Спеле организовать работу по мониторингу и выявлению на территории республики незаконных парковок и брошенного автотранспорта, в том числе на газонах.

«В зимний период некоторые автолюбители, что называется, расслабились. Но сезон завершился, и нужно организовать наши парковки в соответствии с законодательством», – сказал Радий Хабиров.

Напомним, в 2019 году депутаты Госсобрания – Курултая РБ приняли поправки в КоАП, после вступления которых в силу штрафы за незаконную парковку для граждан составляют до двух тысяч рублей.

Протоколы составляют представители административных комиссий при районах.

Туда же с жалобами могут обращаться и жители.