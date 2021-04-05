В Башкирии приставы в прямом эфире ответят на вопросы о взыскании налоговых платежей

Специалисты Управления ФССП по Республике Башкортостан в прямом эфире в социальной сети Instagram разъяснят порядок взыскания налоговых платежей, меры принудительного характера, а также еще раз напомнят о способах оплаты задолженности.

Прямые эфиры проходят еженедельно на официальной странице судебных приставов.

На странице уже обсудили тему электронного взаимодействия граждан с должностными лицами, способы проверки и оплаты задолженности.

Новый выпуск, посвященный взысканию налоговых платежей, состоится 6 апреля в 16.00 часов.

Вопросы можно отправить в личные сообщения аккаунта либо на почту [email protected] или задать их в ходе прямого эфира.