Радий Хабиров будет сам курировать Госкомитет Башкирии по предпринимательству

Ранее ведомство, возглавляемое с 2019 года Риммой Бойцовой, курировал первый вице-премьер, руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов.

Изменения в указ о распределении обязанностей в Правительстве республики опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

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