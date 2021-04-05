Радий Хабиров будет сам курировать Госкомитет Башкирии по предпринимательству
Радий Хабиров будет курировать деятельность республиканского Госкомитета по предпринимательству.
Изменения в указ о распределении обязанностей в Правительстве республики опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее ведомство, возглавляемое с 2019 года Риммой Бойцовой, курировал первый вице-премьер, руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов.
Согласно опубликованному документу, Радий Хабиров исключил ведомство из сферы курирования вице-премьера.