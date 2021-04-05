Владимир Путин выступит c посланием Федеральному собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что место проведения мероприятия будет объявлено позже.

«Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения», — передает ТАСС слова Пескова.