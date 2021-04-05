Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о порывистом ветре и тумане Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях: порывах ветра до 18 м/с и тумане. По данным синоптиков, с 20.00 5 апреля до 20.00 6 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, по югу до умеренного. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит -2,-7 градусов, днем +4,+9. Ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее, на отдельных участках дорог гололедица.

В МЧС Башкирии напомнили, что при усиление ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. Из-за интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередач.