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5 апреля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев пригласил жителей Башкирии на «Тотальный диктант»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Константин Толкачев пригласил жителей Башкирии на «Тотальный диктант» Фото: ИА «Башинформ»

В ближайшую субботу, 10 апреля, Госсобрание Башкортостана вновь станет площадкой «Тотального диктанта». В популярной ежегодной акции по традиции примут участие депутаты. Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев призвал жителей республики присоединиться.

«Приглашаем к участию в «Тотальном диктанте» всех желающих. У каждого участника свои цели. Кто-то придет проверить грамотность, кем-то движет ностальгия, желание вспомнить студенческие годы, кому-то захочется приобщиться к акции теперь уже всемирного масштаба. В любом случае «Тотальный диктант» – это прекрасный способ провести время в компании близких по духу людей», — сказал спикер парламента

На этот раз участники «Тотального диктанта» будут писать текст популярного российского писателя Дмитрия Глуховского под диктовку известных телеведущих, общественных деятелей, преподавателей. Диктовать депутатам и другим участникам, которые зарегистрировались на площадку парламента, будет известный телеведущий Рустэм Габбасов.

На других площадках в роли «диктаторов» выступят заслуженный работник культуры Башкортостана Галина Евдищенко, писатель, директор издательства «Эврика-Уфа» Алла Кузьмина, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев, заместитель главного редактора «КоммерсантЪ-Башкортостан» Елена Чиркова и другие.

«В информационном обществе каждый человек пишет тексты – посты, комментарии, сообщения в мессенджерах. Поэтому быть грамотным, уметь ясно излагать свои мысли – это модно, современно и правильно», – отметил Константин Толкачев.

Первый «Тотальный диктант» в 2004 году провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 17 лет акция приобрела всемирный масштаб, охватила все континенты. Сегодня главным устроителем акции выступает фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а на местах организацией занимаются активисты и волонтеры.

В Уфе акция впервые прошла в 2012 году, в этом году она будет проводиться в десятый раз.

Подробности акции – на официальном сайте «Тотального диктанта».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госсобрание РБ, Тотальный диктант
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