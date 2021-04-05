Школьники из Башкирии победили во Всероссийской олимпиаде по праву

Школьники Башкирии стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по праву, которая проходила с 29 марта по 2 апреля в Москве на базе Российского университета дружбы народов. Олимпиада собрала 269 участников из 62 регионов страны.

Участникам нужно было выполнить задания двух туров: I тур в письменной форме и II тур отдельно для 10-11 классов и отдельно для 9 классов в устной форме. Несмотря на то, что задания были сложными, направленными на глубокое мышление и творческий подход в решении юридических задач, ребята смогли показать хорошие результаты.

Четверо из семи членов команды республики стали призерами Всероссийской олимпиады: это ученик уфимской гимназии № 91 Иван Г., ученик уфимской гимназии №3 им. А.М. Горького Динислам Г., ученик уфимской гимназии №39 Ильяс Г., ученик стерлитамакской гимназии №1 Никита Ц.

Победителями заключительного этапа по праву стали: ученица 10 класса уфимской гимназии №82 Яна М. и ученик 10 класса уфимского лицея № 94 Владислав С.

Напомним, призерам олимпиады присуждается премия Главы республики, они получают право поступления без вступительных испытаний в любой вуз страны на специальность по профилю и могут претендовать на получение гранта президента России на период обучения в вузе страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.