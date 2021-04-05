Ежегодная акция «Зеленая Башкирия» запланирована на 24 апреля

Первый этап ежегодной акции по высадке деревьев «Зеленая Башкирия», которая проводится в рамках междурнародного проекта «Сад памяти», запланирован на 24 апреля. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказала замминистра МинЖКХ РБ Ирина Голованова. На эти цели в городах и районах республики определены 670 территорий. На сегодняшний день о своем участие в экологическом мероприятии заявили порядка 35 тысяч человек.

Также она отметила, что за прошедшие два года с помощью таких акций посажено 310 тысяч деревьев и кустарников, из них прижилось 248 тысяч, это почти 80%.

Доклад представителя МинЖКХ дополнил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. По его словам, в рамках акций «Зеленая Башкирия» и «Сад памяти» на территории лесного фонда республики будут высажены деревья на общей площади более 250 га. Все точки и даты жители региона смогут увидеть на сайте садпамяти2021.рф.

Центральной площадкой акции в этом году выбрана территория близ деревни Аминево Чишминского района. Предварительно там будет высажено до 10 тысяч саженцев деревьев хвойных пород.

Всего же для мероприятий по восстановлению гослесфонда республики Минлехозом подготовлено до 1 миллиона саженцев деревьев и кустраников.

Акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента РФ. Ее организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти Полководцев Победы. Об этом в ходе операвтиного совещания напомнил и глава республики Радий Хабиров.

«Все что связано с исторической памятью и экологией находится под пристальным вниманием президента. Для этого нам нужно максимально использовать общественную инициативуи. Очень здорово, что у нас подрастают такие ребята, как Матвей Анискин, которые заботятся о родной природе», — вспомнил он юного экоблогера из Иглинского района и предложил главам муниципалитетов обращать внимание на таких активных ребят.

Также он поручил привлечь внимание общественности и волонтеров к проводимым мероприятиям, оказать им максимальную информационную поддержку.

«Люди хорошо вопринимают такие мероприятия, когда они хорошо подготовлены», — обратил они внимание организаторов.

Ранее сообщалось, что 26 марта известный в Башкирии экоблогер Матвей Анискин пообщался с президентом страны Владимиром Путиным. Школьник обратился к главе государства с просьбой поддержать его идею об участии всех школьников в акции по высадке деревьев «Сад памяти».«Здравствуйте, меня зовут Анискин Матвей Алексеевич, мне 11 лет, я ученик 5 класса, живу в селе Иглино Республики Башкортостан», — обратился он к президенту. Подросток рассказал, что давно занимается экологической тематикой и рад, что современные дети неравнодушно относятся к загрязнению планеты.«Мое предложение заключается в том, чтобы высаживать деревья, чтобы все дети-школьники начали участвовать в акции «Сад памяти», это очень прекрасная акция, где все дети узнают, какой подвиг совершили их предки в освобождении земли от немецких захватчиков», — попытался он по видеосвязи донести свою идею.

«Супер. Смотрите, у нас есть уже в рамках экологических программ примерно такие же проекты, есть и предложения мемориального характера, совсем недавно только мы обсуждали. Вы попали в точку на самом деле, вот так и надо делать. Очень хорошее предложение. Можно все это соединить. Я попрошу администрацию президента России внимательно к этому отнестись и безусловно поддержать. Мы это безусловно поддержим. Спасибо», — поблагодарил юного эколога президент.

Также Владимир Путин попросил свою администрацию внимательно отнестись и поддержать предложение всем школьникам участвовать в акции.