Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии учащиеся и родители продолжают жаловаться на качество школьного питания Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии родители и сами дети продолжают жаловаться на качество школьного питания. Как сообщила сегодня на оперативном совещании в Правительстве начальник Управления Главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, количество обращений жителей республики по данной теме в систему «Инцидент-менеджмент» сократилось. Если в феврале в систему поступило 212 заявок, то в марте — 125. Но если сравнивать статистику сообщений по школьному питанию за первый квартал трех последних лет, то в 2021 году их количество — значительно.

Так, в начале марта поступило сообщение родительницы учащегося лицея №1 Уфы. «Сын не ест в школе, носит еду с собой, потому что то, что там дают — тихий ужас», — написала уфимка Альфия Ардуванова. Сотрудники Управления социального питания проверили, как готовят в лицее. Были выявлены нарушения, директору выдано предписание, а поварам поручили усилить контроль за выдачей готовой продукции.

В 91-й столичной школе отвратительно кормят, сообщила еще одна уфимка Инга Дзюба. Проверка выявила незначительные нарушения, в целом питание в учреждении организовано на должном уровне, заключили специалисты.

«Живность» и другие посторонние предметы в школьной еде обнаружили учащиеся школы №11 города Салавата. Выяснилось, что нарушались условия хранения продуктов и на складе не было приборов измерения влажности и температуры.

Зачастую дети жалуются на то, что блюда подаются холодными.

Также родители просят организовать оплату школьного питания картой «Алга». Такая возможность уже реализуется во всех крупных городах республики, в скором времени терминалы оплаты появятся и в сельских муниципалитетах, отметил министр образования и науки Айбулат Хажин.

Родители учащихся школы №1 из села Иглино возмущены раздельным питанием школьников и называют это дискриминацией. Детей из многодетных малоимущих семей кормят в начале учебного дня, причем первым и вторым. Остальным, за кого платят родители, приходится есть позже и соответственно им подают только вторые блюда.

Как сообщил министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев, с января по март было получено и рассмотрено 176 обращений по вопросам школьного питания из различных источников (социальные сети, звонки, письма граждан). Из них по качеству питания было 47% обращений. 53% составили вопросы по стоимости рационов, неразнообразному меню, маленьким порциям и прочее. Было проведено 202 мониторинговых выезда.

Как показывают материалы выездных мероприятий, есть существенные замечания, приводящие к снижению качества школьного питания. Это нарушение или несоблюдение на местах технологии приготовления. Есть случаи, когда на пищеблоках вообще нет ни одной технологической карты – повара работают «на глаз». Для приготовления блюд используется продукция невысокого качества. Нарушаются условия хранения продуктов.

«Все замечания мы доводим до сведения администраций муниципалитетов и руководства школ, отслеживаем устранение нарушений, — сообщил Алексей Гусев. — Безусловно, идет оперативная реакция – замечания устраняются, но механизм штрафных санкций в рамках заключенных контрактов не применяется. Отсутствуют соответствующие юридические службы, зачастую закупками занимается учитель по совместительству. Чтобы использовать существующий правовой механизм, мы совместно с Госкомитетом РБ по конкурентной политике доработали типовые контракты на поставку продуктов и оказание услуг школьного питания, включив в них Управление социального питания в части контроля за качеством. Это позволит специалистам Управления представлять интересы школ в судебных разбирательствах и обеспечить взыскание неустоек с недобросовестных поставщиков товаров и услуг».

Министр добавил, что разработан и проходит процедуру согласования региональный стандарт организации питания в общеобразовательных организациях. Наличие такого акта на уровне субъекта станет обязательным с 1 сентября 2021 года. Также для повышения контроля на школьных пищеблоках и производственных цехах разработана типовая программа с применением принципов ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Point).

«Современное состояние сферы социального питания требует установления единых правовых, экономических и организационных основ обеспечения социальных групп населения высококачественным, сбалансированным и безопасным питанием. Одним из решений по повышению эффективности деятельности в области социального питания, ее гласности и прозрачности мы видим принятие Закона о социальном питании в Республике Башкортостан», — подытожил министр.