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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Одни в заброшенной деревне: в селе в Туймазинском районе живут всего два пенсионера

ОБЩЕСТВО
Фото: https://tuvest.ru/

Одни в заброшенной деревне: в селе в Туймазинском районе живут всего два пенсионера Фото: https://tuvest.ru/

В деревне Ольховка Туймазинского района живут всего два человека, пожилая супружеская пара — 82-летняя Валентина Тимофеевна и 75-летний Николай Михайлович Шерстобитовы. О том, как живут единственные жители исчезающей деревни, рассказала районная газета «Туймазинский вестник» в рамках собственного проекта «Деревенька моя».

Шерстобитовы переехали сюда после выхода на пенсию. Женщина всю жизнь трудилась на стекольном заводе, супруг — в «Теплосети».

За эти годы на глазах пенсионеров Ольховка постепенно опустела и пришла в упадок. Домов в деревне — раз два и обчелся. Лишь летом приезжают дачники.

Помимо трёх собак и двух кошек, пенсионеры держат корову Дочку и около 50 кур. Летом птичье поголовье пополняется бройлерами, планируют завести ещё и гусей.

Газа в деревне нет – дом отапливается дровами. По словам хозяев, на зиму им хватает одной машины дров. Еду готовят, используя газовый баллон. Из всех благ цивилизации в Ольховке есть лишь электричество. Еду и все необходимое старикам привозит зять.

У себя в огороде пенсионеры мало что высаживают – трудно возиться с грядками. Зато Валентина Тимофеевна выращивает цветы.

Свободное время супруги проводят за чтением газет. За ними ходят сами до ближайшего почтового отделения в село Серафимовское, а это около 5 км.

На днях супруги отметили 36 лет со дня своего бракосочетания. За столько лет изоляции они приспособились довольствоваться обществом друг друга.

«У нас в Туймазах есть двухкомнатная квартира, внук там живёт. А мы не хотим. Здесь хорошо и спокойно, в городе вон вирус какой-то ходит, хулиганов много», — говорит старожил.
«Деревню свою не бросим. Пока мы живы – жива Ольховка, – вторит ему супруга. – Мне в городе даже дышать трудно, кажется, я там умру сразу. Нам и тут с дедом хорошо живётся. Лишь бы здоровье было – ноги в последнее время подводят, возраст всё-таки. Без Николая даже корову доить не хожу, боюсь, упаду. Дед-то мой ещё хоть куда. Может и пирожков, лепёшек настряпать, и плов сварить. Даже масло и творог сам делает – мои руки уже больно-то не слушаются».

 

ИА «Башинформ»

Теги: деревни
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