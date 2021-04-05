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В Уфе как ковид-госпиталь закрыта Демская городская больница

ОБЩЕСТВО
Фото: Демская больница Уфы

В Уфе как ковид-госпиталь закрыта Демская городская больница Фото: Демская больница Уфы

В столице Башкирии с 1 апреля закрыта на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией Демская городская больница. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

«Больница сейчас готовится перейти к плановой работе, — уточнил спикер. — Сегодня общее число коек для ковид-больных в республике составляет 1668, занято — 90%».

Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что Демская городская больница Уфы одна из первых была перепрофилирована под ковид-госпиталь. Вернуться к привычному режиму приема пациентов решено из-за простаивания 30% коечного фонда.

По состоянию на утро 5 апреля в Башкирии зарегистрировано 32 881 случай коронавируса. За сутки прирост составил 103 человека. В стационарах лечение проходят 213 жителей Башкирии, четыре из которых в тяжелом состоянии. Домашнее лечение рекомендовано 3 931 инфицированному.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Демская городская больница, коронавирус
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