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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На съезде удмуртов Башкортостана выбрали нового председателя

ПОЛИТИКА
Фото: oshmes.rbsmi.ru

На съезде удмуртов Башкортостана выбрали нового председателя Фото: oshmes.rbsmi.ru

В Татышлинском районе Башкирии в селе Верхние Татышлы состоялся VI отчетно-выборный съезд региональной общественной организации «Национально-культурный центр удмуртов Башкортостана». На форум приехали делегаты из Татышлинского, Янаульского, Бураевского, Балтачевского, Ермекеевского, Илишевского, Кушнаренковского, Калтасинского районов, Уфы и Нефтекамска, а также гости из Удмуртской Республики и Пермского края.

Вниманию делегатов и участников съезда была представлена выставка декоративно-прикладного творчества. С докладом о деятельности национально-культурного центра удмуртов Башкортостана за отчетный период и задачах на перспективу выступил председатель Совета НКЦ удмуртов Башкортостана Салимьян Гарифуллин.

По его словам, работа организации способствует росту национального самосознания удмуртов, укреплению их дружбы и добрососедских отношений с представителями других народов республики, недопущению случаев межнациональных конфликтов. Собравшиеся обсудили основные направления работы НКЦ на ближайшие пять лет.

В рамках форума состоялись выборы нового председателя организации. Им стал Людвиг Зидымаков, директор школы села Нижнебалтачево Татышлинского района. Итогом съезда стало принятие резолюции, а завершился форум церемонией награждения и праздничным концертом участников художественной самодеятельности района.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дружба народов, съезд
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