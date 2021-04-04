МЧС по Башкирии предупредило об ухудшении погоды

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500 метров и менее.

Как сообщили спасатели, ссылаясь на данные Башгидромета, 5 апреля на территории республики ожидаются гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья.

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