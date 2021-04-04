Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.07

EUR 89.59

4 апреля Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС по Башкирии предупредило об ухудшении погоды

ОБЩЕСТВО

Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило о предстоящем ухудшении погодных условий.

Как сообщили спасатели, ссылаясь на данные Башгидромета, 5 апреля на территории республики ожидаются гололед, отложение мокрого снега на провода и деревья.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500 метров и менее.

 

Галина Бахшиева

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Виртуальный знакомый украл у жительницы Уфы полмиллиона рублей
С заявлением о мошенничестве в полицию Уфы обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что обманным путем у нее выманили деньги в размере более 500 тыся
В Уфе прошла первая мобильная выставка «Сквозь время»
3 апреля перед ледовым дворцом спорта «Уфа-Арена» прошла первая из серии мобильных выставок винтажной и современной пожарной техники «Сквозь время». Орг
В Благоварском районе Башкирии произошел пожар, в огне погибли женщина и ребенок
В селе Языково Благоварского района Башкирии произошел пожар. В огне погибли два человека, среди них один ребенок. Сообщение о пожаре в жилом доме по у
ФК «Уфа» крупно уступил «Динамо»: Рашид Рахимов покинул пост главного тренера
Футбольный клуб «Уфа» в гостях крупно уступил московскому «Динамо». Башкирская команда пропустила четыре безответных мяча. Первый гол в ворота «горожан»
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть