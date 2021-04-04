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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, представители каких профессий не боятся одиночества

ОБЩЕСТВО

Бармены, программисты, логисты, дизайнеры и грузчики не боятся одиночества — таковы результаты опроса, проведенного SuperJob.

Участниками опроса стали 5 тысяч представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Выяснилось, что за последние 10 лет россияне стали меньше бояться одиночества.

Причем реже всех такой страх сейчас испытывают бармены и программисты. Наоборот, чаще других — воспитатели и врачи.

Две трети россиян или 66% заявили, что не боятся одиночества. У того, кто не отягощен чрезмерным общением и личными обязательствами, всегда найдется время на интересные дела и любимые хобби, аргументируют респонденты. Такую позицию чаще разделяют мужчины, а также респонденты с доходом более 80 тысяч рублей и молодежь до 24 лет.

Самодостаточных людей, которые не боятся остаться в одиночестве, особенно много среди барменов (91%), программистов (86%), менеджеров по логистике (81%), дизайнеров (80%) и грузчиков (77%).

Боится одиночества каждый третий россиянин или 34%. Тех, кто не может прожить без постоянного общения с близкими, больше среди женщин, а респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей и россиян в возрасте от 35 до 44 лет.

Страх перед одиночеством больше других испытывают представители профессий, немыслимых без постоянной коммуникации, — воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (по 41%).

Однако, если сравнить с аналогичным исследованием 2009 года, сегодня россияне стали меньше бояться одиночества. Тогда о своих страхах перед одиночеством заявлял 51% опрошенных, сейчас — 34%.

 

Галина Бахшиева

Теги: одиночество, опрос, профессии
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