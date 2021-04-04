Сегодня в Башкирии потеплеет до плюс 7 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, 4 апреля будет облачно, с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя, днем по западу до умеренных.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — плюс 2-7 градусов.

Как сообщал ранее «Башинформ», во второй половине следующей недели в Башкирии установится теплая погода.

Резкое потепление начнется в пятницу 9 апреля, когда в центральных районах республики воздух днем прогреется до +13 градусов, а в понедельник, 12 апреля днем будет до +17-ти.