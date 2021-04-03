В первый весенний субботник из Уфы вывезли 5 240 кубометров снега и 712 кубов мусора

В Уфе прошел первый в этом году полномасштабный субботник. В нем приняли участие более 19 тысяч человек, задействовано 653 единицы техники. С территории города вывезено 5 240 кубометров снега и 712 кубометров мусора.

Навести порядок и чистоту на улицах и во дворах вышли работники жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники городской и районных администраций, работники коммерческих, государственных, промышленных, торговых, предприятий, учреждений и организаций.

Основными видами работ стали ворошение и вывоз снега, очистка городских магистралей, пешеходных зон, придомовых территорий, пунктов остановки общественного транспорта, уличных лестничных пролетов и других участков. Особое внимание уделено сбору смета и грязи с прибордюрной части автодорог, чтобы минимизировать распространение пыли.

29 марта в Уфе стартовал месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории, который продлится до 30 апреля. Общегородские субботники запланированы на 10 и 24 апреля.