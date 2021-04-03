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3 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе завершилась неделя детской и юношеской книги

ОБЩЕСТВО

Торжественное закрытие недели детской и юношеской книги состоялось в Международный день детской книги в Центральной городской детской библиотеке им. Ш.Худайбердина.

Участниками торжественной церемонии стали не только те читатели и гости, кто пришел в этот апрельский день в библиотеку, но и те, кто присоединился к празднику в удаленном формате благодаря ZOOM-трансляции. Эта новая форма работы очень выручала библиотекарей во время пандемии и остается востребованной: по сети библиотекари проводят онлайн-квизы, квесты, викторины и выставки.

На праздник пришли участники многочисленных встреч и игр программы Недели и непосредственно в творческом конкурсе «Фикси-детки». По его условиям юные участники должны были познакомиться с научно-технической литературой и на основе полученных знаний создать своё изобретение или провести научный опыт и дать ему объяснение. Все свои действия конкурсанты записывали на видео и выставляли проморолики в социальных сетях библиотек. В итоге дипломы участников получили Терегулова Алина, Кондратьева Дарья, Ишемгулова Камила, Михно Кира, Закирова Камилла, Гареев Максим, Адиятовы Аэлита и Тамирлан, Галишина Рушания.

А победителями стали: Тришин Семён, Анисимова Виктория и Талипов Шамиль.

Все победители помимо дипломов получили пригласительные билеты в культурные учреждения города и сертификаты в книжный магазин.

 

Розалия Валеева

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