В Башкирию возвращаются перелетные птицы

Фото: Евгений БУРОВ









Фото: Евгений БУРОВ

В Башкирию с зимовки начали возвращаться перелетные птицы. Любители видели грачей, чаек (больших белоголовых), серых цапель, клинтухов, черных коршунов.

Уже прилетели обыкновенные скворцы, полевые жаворонки. Отмечали орланов-белохвостов.

«Идёт интенсивный пролет лебедей (в основном присылают фото, где птицы высоко в полете, не определимы до вида; на тех, что ближе — шипуны). В Зауралье прилетели огари, серые журавли, отмечены рогатые жаворонки», — сообщила биолог, орнитолог Полина Полежанкина.

По ее словам, сейчас наблюдается возвращение первой волны мигрантов, процесс прилета продлится до середины мая.