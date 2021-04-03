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3 апреля Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Избирательные права инвалидов должны соблюдаться в полном объеме — ЦИК Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: ЦИК РБ

Фото: ЦИК РБ

В этом году предстоит масштабная избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва и нужно обратить особое внимание всех участников избирательного процесса на необходимость совершенствования форм и методов работы по обеспечению избирательных прав инвалидов. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома республики Марат Гадилов в ходе встречи с участниками Республиканского конкурса по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди граждан, имеющих проблемы со зрением. По его мнению, при подготовке и проведении выборов избирательные комиссии должны добиваться решения проблем, связанных с обеспечением доступности для граждан с ограниченными физическими возможностями помещений для голосования, широкого информирования этой категории избирателей о выборах.

Местом проведения конкурса стал Дом культуры Республиканского центра народного творчества, где активно занимаются коллективы республиканского отделения Общероссийского общества слепых. В период выборов именно на базе этого учреждения располагается один из специализированных избирательных участков для слепых и слабовидящих граждан.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2011 года, при содействии Башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и непосредственной помощи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина. В этом году он стал юбилейным, десятым по счету.

За прошедшее время конкурс получил общественное признание, пользуется большой популярностью у инвалидов по зрению. Так, только в 2020 году его участниками стали более сотни человек. Из-за событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, прошлогодний конкурс полностью прошёл в онлайн-формате.

По итогам конкурса победители получили дипломы и памятные подарки, а все участники финального этапа творческого состязания – призы.

О том, как пройдут выборы в Государственную Думу в 2021 году, читайте в материале «Башинформа».

 

Алим Фаизов

Теги: выборы, инвалиды
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