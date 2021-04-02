В Иглинском районе отметили День содружества России и Беларуси

В Иглинском районе Башкирии отметили День единения народов. 25 лет назад был подписан документ о союзном строительстве и содружестве России и Беларуси. Село Балтика считается центром белорусской культуры. В фойе Дома культуры хлебом-солью и песнями встречали гостей участники народного ансамбля белорусской песни «Сябры».

Представители белорусской диаспоры встречали руководителя отделения Посольства Республики Беларусь Артура Карповича, и.о. главы администрации Иглинского района Гюзель Насырову, председателя РОО «Белорусы Башкортостана» Раису Зюзько, главу Балтийского сельсовета Ирину Бугвину, секретаря Оренбургской областной белорусской культурно-просветительской общественной организации Екатерину Ракову.

Гости посетили оборудованный тренажерный зал, в нем занимаются и дети, и молодежь, и взрослое население села. Среди людей старшего возраста особенно популярен лыжный спорт, а молодежь предпочитает зимой настольный теннис, летом — велосипедный спорт.

Гостям показали хореографический класс, где занимаются танцевальный коллектив «Extra» и спортивный клуб «Айкидо». В обустроенной детской игровой комнате проводят занятия для самых маленьких сельчан, а в библиотеке находиться большой фонд белорусской литературы.

Руководитель белорусского историко-культурного центра Жанна Хализова провела экскурсию по музею с редкими экспонатами, посвящёнными быту и материальной культуре белорусов. Именно территория Иглинского района в конце XIX — начале XX века активно осваивалась белорусами-переселенцами.

Заведующая библиотекой Надежда Свистун рассказала об истории села Балтика, о его знаменитых жителях. В читальном зале библиотеки собирается клуб по интересам «Вёсочка», где женщины села занимаются рукоделием, делятся рецептами, отмечают народные праздники и устраивают чаепития. В фойе организована выставка народных умельцев.

Для всех участников праздника творческие коллективы Балтийского СМФК и районного Дома культуры подготовили яркую концертную программу. Самый яркий и любимый всеми односельчанами участник концерта – народный ансамбль белорусской песни «Сябры». Основу репертуара «Сябров» составляют песни белорусских переселенцев, более двух веков живущих на башкирской земле. Руководитель ансамбля Наталья Тарасевич, Валентина Лапука, Надежда Свистун, Анна Кокошка, Кулябина Елена — составили костяк ансамбля. В 2000 году колектив был удостоен звания «народный».

Мероприятие завершилось круглым столом, где обсуждались торгово-экономические вопросы между Башкортостаном и Беларусью.