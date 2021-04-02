Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.80 ↑

EUR 88.95 ↓

2 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно новое место работы экс-главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот сайта www.vshouz.ru

Стало известно новое место работы экс-главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой Фото: скриншот сайта www.vshouz.ru

Стало известно новое место работы экс-главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой. Как сообщается на сайте Высшей школы организации и управления здравоохранением, она получила в московском учреждении должность руководителя научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения. Что конкретно входит в обязанности Эльзы Сыртлановой – не уточняется.

Ранее ей прочили пост главного врача в уфимской поликлинике №38.

Как информировало агентство «Башинформ», 19 мая 2020 года Эльза Сыртланова уволилась с должности главного врача РКБ имени Куватова по собственному желанию. Новым руководителем больницы стал Шамиль Булатов.

Напомним, в республике РКБ имени Куватова стала очагом распространения коронавируса. Ситуацию с заражением COVID-19 в РКБ взяла на контроль Генпрокуратура. В ходе проверки прокуроры оценивают соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер. 1200 пациентов и врачей находились на карантине в РКБ имени Куватова. В зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: РКБ, медицина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в магазине четверо мужчин устроили кровавую бойню
В Калтасинском районе Башкирии в селе Краснохолмский 28 марта произошла кровавая разборка в местном магазине «Доверие». Видео побоища появилось в интерне
В Уфе «посыпался» 20-этажный дом
В информационно-диспетчерский центр города днем 1 апреля поступило сообщение о том, что с дома №39/3 по улице Набережной реки Уфы, 39/3 отслоились и упал
«Поместить на карантин»: в Башкирии зафиксировали несанкционированный ввоз животных и птиц
В Башкирии зафиксировали несанкционированный ввоз животных и птиц. Факты выявили инспекторы Россельхознадзора РБ, сотрудники Зианчуринской и Благоварско
Начинается прием заявлений на назначение повышенных выплат на детей от 3 до 7 лет
С 1 апреля начался прием документов на назначение повышенных выплат детям от 3 до 7 лет. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в отделениях МФ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть