Фото: скриншот сайта www.vshouz.ru Стало известно новое место работы экс-главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой Фото: скриншот сайта www.vshouz.ru

Стало известно новое место работы экс-главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой. Как сообщается на сайте Высшей школы организации и управления здравоохранением, она получила в московском учреждении должность руководителя научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения. Что конкретно входит в обязанности Эльзы Сыртлановой – не уточняется.

Ранее ей прочили пост главного врача в уфимской поликлинике №38.

Как информировало агентство «Башинформ», 19 мая 2020 года Эльза Сыртланова уволилась с должности главного врача РКБ имени Куватова по собственному желанию. Новым руководителем больницы стал Шамиль Булатов.

Напомним, в республике РКБ имени Куватова стала очагом распространения коронавируса. Ситуацию с заражением COVID-19 в РКБ взяла на контроль Генпрокуратура. В ходе проверки прокуроры оценивают соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер. 1200 пациентов и врачей находились на карантине в РКБ имени Куватова. В зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ.