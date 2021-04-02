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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«В связи с утратой доверия»: прокуратура требует уволить главу района Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«В связи с утратой доверия»: прокуратура требует уволить главу района Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прокуратура требует рассмотреть вопрос об увольнении главы администрации Куюргазинского района Юлая Ильясова в связи с утратой доверия. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2020 года глава администрации назначил на должность исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения родного племянника своей супруги, что позволило более года уклоняться от проведения конкурса на вакантную должность.

Несмотря на ранее принятые меры прокурорского реагирования, супруга чиновника продолжает курировать деятельность благотворительного фонда, осуществляет контрольные и организационные функции районной администрации, незаконно пользуется служебным автомобилем с водителем.

«Кроме того, при предоставлении в 2020 году сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера глава муниципалитета укрыл доход в сумме более 1 млн рублей, а также не указал три банковских счета», — заявили в надзорном ведомстве.

Поэтому прокурор района внес в местный Совет представление, в котором потребовал рассмотреть вопрос об увольнении главы администрации в связи с утратой доверия. Прокуратура держит эту ситуацию на контроле.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прокуратура
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